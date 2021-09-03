Под прицелом папарацци: Мила Кунис подралась с партнером в центре Нью-Йорка

38-летняя актриса снимается в новом фильме "Самая счастливая девушка на свете" и очевидно, это как раз кадры, которые были сделаны во время съемочного процесса.

Мила находилась возле такси, когда между ней и ее партнером Финном Уиттроком завязалась драка. Пара, которая в ленте играет влюбленных, работала над очередной эмоциональной сценой.

Одета Кунис была в короткое черное платье и босоножки на каблуках, а в руках у нее был жакет, сумка и яркий розовый зонтик. На другом фото видно, как актриса прогуливается по улице уже босиком, держа в руках свои босоножки.

Мила Кунис и Финн Уиттрок / Getty Images

Фильм "Самая счастливая девушка на свете" станет экранизацией бестселлера New York Times - детективного романа, написанного американской писательницей Джессикой Нолл, она же работает и над сценарием проекта.

У главной героини Ани ФаНелли, кажется, есть все о чем только может мечтать девушка: хорошая работа в глянцевом журнале, завидная фигура и жених голубых кровей (его играет Финн Уиттрок). Но у красивой истории всегда есть другая сторона, в случае с Ани – это ее прошлое, где имело место сексуальное насилие. В одном из интервью Джессика Нолл (автор романа и сценария) рассказала, что одна из сцен в ее книге основана на ее собственном опыте сексуального насилия.

Мила Кунис / Getty Images

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Мила Кунис на съемках фильма "Самая счастливая девушка на свете" (7 фото)

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