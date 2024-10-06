Под прицелом папарацци: модель Эмили Ратажковски сфотографировали с подругой

Известная топ-модель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци. Звезду заметили вечером в Нью-Йорке, когда она гуляла со своей подругой в районе Сохо.

Эмили надела белую кофту с длинными рукавами и открытым плечом, а также черные штаны-клеш.

Образ модель дополнила красной лаковой сумкой продолговатой формы, а также коричневыми сапогами. Волосы она распустила, сделала макияж и надела несколько украшений.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также на своей странице в Instagram она опубликовала свой образ - модель сфотографировала себя в зеркало дома. Мероприятие, которое она посетила, было посвящено новому фильму с Николь Кидман "Малышка", премьера, которого состоится в декабре.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

В Нью-Йорк Эмили вернулась после того, пок провела некоторое время в Париже. Она побывала в столице Франции, поскольку там проходила Неделя моды и она была среди гостей показа бренда Loewe. На модное шоу Эмили впервые взяла своего сына.

Эмили Ратажковски с сыном / Фото: Getty Images

Читайте также:

Модель Эмили Ратажковски в эффектных нарядах (16 фото)