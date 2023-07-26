Под прицелом папарацци: Опру Уинфри сфотографировали в Италии на отдыхе

Знаменитая журналистка и телеведущая Опра Уинфри попала под прицел папарацци на отдыхе. 69-летнюю женщину сфотографировали в Италии, когда она прибыла на яхте в ресторан Lo Scoglio в Нерано.

Опра выглядела стильно и очень по-летнему, поскольку надела белые зауженные штаны и белую футболку, а также кеды.

также стоит отметить роскошную прическу звезды, ведь она уложила свои кудрявые волосы в идеальные объемные локоны и надела на глаза солнцезащитные очки.

Опра Уинфри / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно под прицел фотографов на яхте в Италии также попало несколько знаменитостей - актриса и телеведущая София Вергара и актер Леонардо Дикаприо. Но если София отправилась в Европу праздновать день рождения, то Лео возил на отдых семью.

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