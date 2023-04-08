Под прицелом папарацци: Селену Гомес заметили на съемках сериала "Убийства в одном здании"

Съемки сериала проходят на улицах города, поэтому актеров довольно часто можно увидеть за работой.

В Нью-Йорке в самом разгаре съемки третьего сезона комедийного детектива "Убийства в одном здании" от Hulu, где Селена Гомес играет вместе со Стивом Мартином и Мартином Шортом.

Актрису заметили на съемочной площадке в перерыве, когда она куда-то шла вместе со своей командой и охраной.

На первом фото на Селене было черное пальто, кофта с капюшоном, спортивные штаны и угги. На плече она несла сумку, а в руках очки.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

На втором кадре, который сделали фотографы, звезда была уже в светлом пальто, белой кофте и штанах оливкового цвета. На плече у актрисы была та же сумка.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Сериал "Убийства в одном здании" - это комедийный детектив, который получил много положительных отзывов, поэтому в нем с каждым новым сезоном появляется все больше известных актеров. В третьем сезоне мы увидим оскароносную актрису Мерил Стрип, актрису из "Эмили в Париже" Эшли Парк и звезду Marvel Пола Радда.

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