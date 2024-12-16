Под прицелом папарацци: Сидни Суини сфотографировали с бойфрендом

27-летнюю восходящую звезду Голливуда - актрису Сидни Суини - заметили в Нью-Йорке с ее возлюбленным - бизнесменом Джонатаном Давино.
Пара в отношениях уже много лет, а в 2023-м обручились. Личную жизнь девушка держит в секрете и не комментирует отношения с Джонатаном, но все же иногда появляется с ним на публике.
15 декабря их сфотографировали в Челси на улице. Сидни была одета в наряд от Gucci.
В частности актриса сочетала кожаные коричневые штаны с коричневым свитером украшенным узором и камнями. Также на актрисе были солнцезащитные очки и ботильоны от Amina Muaddi белого цвета.
Однако она не единственная, кто носил подобный наряд в последнее время. Такой же свитер от Gucci недавно надевала актриса Джессика Честейн на мероприятие в Нью-Йорке на День благодарения.
Читайте также:
- В белом платье с цветочными аппликациями: Сидни Суини продемонстрировала нежный образ
- Повторила трендовый образ: Сидни Суини вышла на публику в гламурных трусах
- С вырезами на бедрах: Сидни Суини пришла в платье с пикантными акцентами на мероприятие