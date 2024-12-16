Под прицелом папарацци: Сидни Суини сфотографировали с бойфрендом

27-летнюю восходящую звезду Голливуда - актрису Сидни Суини - заметили в Нью-Йорке с ее возлюбленным - бизнесменом Джонатаном Давино.

Пара в отношениях уже много лет, а в 2023-м обручились. Личную жизнь девушка держит в секрете и не комментирует отношения с Джонатаном, но все же иногда появляется с ним на публике.

15 декабря их сфотографировали в Челси на улице. Сидни была одета в наряд от Gucci.

В частности актриса сочетала кожаные коричневые штаны с коричневым свитером украшенным узором и камнями. Также на актрисе были солнцезащитные очки и ботильоны от Amina Muaddi белого цвета.

Сидни Суини и ее бойфренд / Фото: Getty Images

Однако она не единственная, кто носил подобный наряд в последнее время. Такой же свитер от Gucci недавно надевала актриса Джессика Честейн на мероприятие в Нью-Йорке на День благодарения.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы актрисы Сидни Суини (13 фото)