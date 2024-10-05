Под прицелом папарацци: Зои Салдана блеснула прозрачным бельем на улицах Нью-Йорка

46-летняя актриса выглядела привлекательно.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Зои Салдана. Актриса вышла в свет в пикантном аутфите.
На звезде был костюм темного оттенка, состоявший из жакета с акцентом на талии и асимметричной юбки с разрезом, сквозь который она продемонстрировала стройные ноги. А под жакетом Зои было прозрачное белье, которое выглядело соблазнительно.
Лук Салдана дополнила черными капроновыми колготами и лакированными бордовыми остроносыми туфлями на шпильках. В руке она держала коралловую сумку.
Зои распустила волосы, сделала вечерний макияж с растушеванными стрелками и черный маникюр. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами, шею – золотым колье с кулоном, а пальцы – кольцами.
Напомним, Зои Салдана пришла на премьеру фильма "Эмилия Перес" в Нью-Йорке в красном платье, расшитом пайетками, с V-образным декольте практически до пупка.
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