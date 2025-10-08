ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
70
1 мин

Под прицелом папарацци: Крисси Тейген в кожаной мини-юбке, Джон Ледженд - в цветочной рубашке

Звездные супруги в красивых луках появились на улицах Нью-Йорка.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Крисси Тейген и Джон Ледженд

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попали Крисси Тейген и Джон Ледженд. Звездные супруги, держась за руки, вышли из машины и с улыбками встретили фотографов.

Крисси отлично выглядела в черной блузке с белым принтом polka dot, черном длинном галстуке и черной кожаной мини-юбке, которая отлично подчеркнула ее стройные ноги.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Getty Images

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Getty Images

Лук она дополнила черными босоножками на шпильках и солнцезащитными черными очками. Тейген сделала укладку с локонами и темный маникюр. В руке она несла розовый плед.

Ледженд был одет в молочную рубашку с разноцветным цветочным принтом, брюки цвета слоновой кости и белые кеды. Из аксессуаров он использовал золотые часы.

Напомним, Крисси Тейген со своими четырьмя детьми пришла на премьеру фэнтезийного фильма.

70
