Под прицелом папарацци: Крисси Тейген в кожаной мини-юбке, Джон Ледженд - в цветочной рубашке

В объективы папарацци в Нью-Йорке попали Крисси Тейген и Джон Ледженд. Звездные супруги, держась за руки, вышли из машины и с улыбками встретили фотографов.

Крисси отлично выглядела в черной блузке с белым принтом polka dot, черном длинном галстуке и черной кожаной мини-юбке, которая отлично подчеркнула ее стройные ноги.

Лук она дополнила черными босоножками на шпильках и солнцезащитными черными очками. Тейген сделала укладку с локонами и темный маникюр. В руке она несла розовый плед.

Ледженд был одет в молочную рубашку с разноцветным цветочным принтом, брюки цвета слоновой кости и белые кеды. Из аксессуаров он использовал золотые часы.

Напомним, Крисси Тейген со своими четырьмя детьми пришла на премьеру фэнтезийного фильма.