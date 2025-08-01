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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Под прицелом папарацци: Натали Портман джинсовыми мини-шортами подчеркнула стройные ноги

44-летняя актриса в повседневном образе вышла на прогулку по городу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Она шла с задумчивым выражением лица и не обращала внимания на фотографов.

Актриса продемонстрировала повседневный лук. На ней была черная футболка и голубые мини-шорты из денима, которые подчеркнули ее стройные ноги. Аутфит звезда дополнила белыми кроссовками.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

У Портман была укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр.

Напомним, сейчас Натали Портман снимается в главной роли в фильме "Хороший секс" (Good Sex). Однажды ее запечатлели на съемочной площадке в футболке с ярким графическим принтом, которую она скомбинировала с ретро-штанами клеш цвета марсала в стиле 1970-х годов.

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