Под прицелом папарацци: звезда OnlyFans в обтягивающем кэтсьюте продемонстрировала соблазнительные формы

Камилла Араухо / © Getty Images

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В объективы папарацци в Майами попала звезда OnlyFans Камилла Араухо. Фотографы ее запечатлели, когда она вышла из своего яркого автомобиля и собралась на шопинг.

Камилла выглядела соблазнительно в обтягивающем кэтсьюте небесно-голубого цвета с американской проймой, который прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы. Молнию на наряде девушка расстегнула до половины и сверкала пышным обольстительным декольте.

Камилла Араухо / © Getty Images

На ней также были белые носки и кроссовки. Лук Араухо дополнила аккуратной прической и длинным острым маникюром с декором. У нее были лаконичные золотые серьги-кольца, черные солнцезащитные очки, золотая цепочка с крестиком, золотые браслеты и кольца. На плече у Камиллы висела белая сумочка-седло Dior.

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