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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Под прицелом папарацци: звезда OnlyFans в обтягивающем кэтсьюте продемонстрировала соблазнительные формы

22-летняя Камилла Араухо в обтягивающем спортивном наряде сходила на шоппинг.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Камилла Араухо

Камилла Араухо / © Getty Images

В объективы папарацци в Майами попала звезда OnlyFans Камилла Араухо. Фотографы ее запечатлели, когда она вышла из своего яркого автомобиля и собралась на шопинг.

Камилла выглядела соблазнительно в обтягивающем кэтсьюте небесно-голубого цвета с американской проймой, который прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы. Молнию на наряде девушка расстегнула до половины и сверкала пышным обольстительным декольте.

Камилла Араухо / © Getty Images

Камилла Араухо / © Getty Images

На ней также были белые носки и кроссовки. Лук Араухо дополнила аккуратной прической и длинным острым маникюром с декором. У нее были лаконичные золотые серьги-кольца, черные солнцезащитные очки, золотая цепочка с крестиком, золотые браслеты и кольца. На плече у Камиллы висела белая сумочка-седло Dior.

Дата публикации
Количество просмотров
131
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