Под приятную музыку: Кэтрин Зета-Джонс показала свою тренировку дома

52-летняя британская актриса предпочитает регулярно тренироваться, чтобы быть в форме.

Кэтрин Зета-Джонс опубликовала в блоге видео, в котором продемонстрировала, как занимается йогой дома. Актриса одета в черный кроп-топ и лосины, демонстрирует упражнение лежа на коврике. В подписи Кэтрин пишет: "Вопрос… а кто-нибудь еще слушает бурлеск на коврике для йоги? А?". Поклонники Зету-Джонс похвалили за тренировку и за то, какая у нее фигура.

Кэтрин Зета-Джонс часто делится в блоге фото и видео со своих занятий. Кроме йоги мать двоих детей занимается плаванием, теннисом, танцует чечетку и тренируется в домашнем спортзале. Также Кэтрин неоднократно говорила, что не придерживается никаких диет, питается трижды в день и считает, что регулярное употребление пищи – очень важно. Например, зимой актриса любит есть каши, также каждый день в ее рационе присутствуют салаты, мясо и рыба. А вот летом Кэтрин предпочитает еще более легкую пищу – хлопья, йогурты и больше фруктов и ягод.

Все это в комплексе дает отличный результат. На красных дорожках звезда выглядит великолепно.

Кэтрин Зета-Джонс / Associated Press

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