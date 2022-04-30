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Под звук сирены: Анджелине Джоли во Львове пришлось бежать в укрытие (видео)

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Под звук сирены: Анджелине Джоли во Львове пришлось бежать в укрытие (видео)

Анджелина Джоли во Львове / Associated Press

Голливудская звезда приехала в Украину 30 апреля для того, чтобы пообщаться с переселенцами.

О том, чем именно занималась специальный посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во Львове детальнее редакция ТСН.ua писала вот в этом материале.

Анджелина Джоли во Львове / © Associated Press
Анджелина Джоли во Львове / Associated Press

В Сети появилось видео, как актриса была вынуждена бежать в укрытие, когда во Львове начал звучать сигнал воздушной тревоги. Анджелина и команда ее помощников стали торопиться и буквально бежать в укрытие. Джоли была сосредоточена на том, что ей говорят люди, которые сопровождали звезду во время поездки в Украину.

Были в толпе и те, кто пытался сфотографировать актрису, а также интересовался, все ли с Анджелиной в порядке, не страшно ли ей. На вопрос звезда ответила, что все в порядке.

Анджелина Джоли во Львове / © Associated Press
Анджелина Джоли во Львове / Associated Press

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