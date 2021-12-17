Подарок поклонникам к праздникам: JAMALA представила новогоднюю песню

Новый трек артистки – это легкая музыка в сочетании с ироническим текстом.

В канун Нового года JAMALA порадовала поклонников праздничным треком. Звезда представила песню "Новий рік з тобою".

Это легкая музыка в сочетании с ироническим текстом. Ритмическая история о чудесах, которых все мы ждем под елкой, пальмой или где-нибудь еще. Это праздничный муд с привкусом любимых напитков, сиянием метафана и блеском паеток. Это лучшие каникулы, которые начнутся уже через две недели и саундтрек к Новому году 2022 года.

"Это моя первая авторская новогодняя песня, вдохновленная праздничным настроением и самоиронией. На самом деле, в любой непонятной ситуации смех над собой — суперсила и сверхспособность! Вот, например, когда говоришь мужу: "Мне ничего не нужно, у меня все есть, ведь ты у меня лучший… Но маленький подарочек не помешал бы". Или планируешь с Нового года начать новую жизнь. Нет — сладкому, ежедневным читмилам, да — спорту и ЗОЖу. Но, конечно, пока не съешь ведро оливье — это жизнь не начнешь!

JAMALA/Пресс-служба

Мне хотелось добавить в этот Новый год немного иронии. А еще напомнить, что все наши желания, все цели выполнимы! Но мы их должны не просто себе загадать с завтрашнего дня, с понедельника, с Нового года. А засыпать и просыпаться с ними, идти к цели. Жить с чувством мечты. Знать, что все происходит. Я желаю всем-всем в Новом году не ждать чуда, а уже творить их. Прямо сейчас", — поделилась JAMALA.

JAMALA/Пресс-служба

Кроме того, артистка анонсировала еще один подарок к Рождеству и Новому году — премьеру видео на песню "Новий рік з тобою", которая запланирована на следующей неделе. В главных ролях мы увидим участников недавнего сезона шоу "Танцев со звездами", в котором участвовала JAMALA.

Напомним, недавно певица, сонграйтер, победительница Евровидения-2016 презентовала новый maxi single и видео на песню #Потайки.

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