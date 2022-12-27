Подарок за 300 тысяч: Джорджина Родригес в эффектном красном платье устроила сюрприз для Роналду

Возлюбленная Криштиану Роналду и мать его детей – Джорджина Родригес – потратила около 300 тысяч долларов на подарок для футболиста, который преподнесла на Рождество.

Модель купила партнеру роскошный Rolls-Royce, который пополнил его коллекцию автомобилей. 28-летняя Джорджина опубликовала видеосюрприз для Роналду в своем Instagram и показала его реакцию Роналду на него.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Родригес надела эффектное красное платье. Сначала показала, какой праздничный стол накрыла, а потом вывела возлюбленного и детей на улицу, чтобы вручить подарок. КриРо, похоже, был в приятном шоке.

Также Джорджина показала, как их дети - 12-летний Криштиану-младший, 5-летиние Алана, Ева и Матео и 8-месячная малышка Белла - в доме открывали свои рождественские подарки.

В своем Instagram Stories Криштиану поблагодарил свою возлюбленную, поделившись снимком свежих колес и написав Obrigado meu amor, что переводится как "Спасибо, моя любовь".

Джорджина Родригес сделала подарок Роналду / Фото: Криштиану Роналду/Instagram

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