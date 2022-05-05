Подбодрила боевой дух: Анна Добрыднева спела для украинских военных

Артистка привезла нашим защитникам гостинцы и спела для них.
Анна Добрыднева посетила украинских военных и поддержала их боевой дух. Она спела для них песен.
Помимо концерта певица привезла для защитников гуманитарную помощь: продукты питания и средства гигиены.
Фотографии своего визита Анна опубликовала в Instagram.
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"Зашли в гости к нашим защитникам! С песнями и гостинцами (продукты, вкусности, средства гигиены). А потом еще и имели честь поужинать с нашими героями!
Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ!" – написала Добрыднева.
Напомним, ранее перед украинскими военными выступила Ирина Федишин. Она спела под аккомпанирование Евгения Хмары, игравшего на синтезаторе.
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