Подбодрила боевой дух: Анна Добрыднева спела для украинских военных

Артистка привезла нашим защитникам гостинцы и спела для них.

Анна Добрыднева посетила украинских военных и поддержала их боевой дух. Она спела для них песен.

Помимо концерта певица привезла для защитников гуманитарную помощь: продукты питания и средства гигиены.

Фотографии своего визита Анна опубликовала в Instagram.

(чтобы посмотреть другие фото и видео, листайте вправо)

"Зашли в гости к нашим защитникам! С песнями и гостинцами (продукты, вкусности, средства гигиены). А потом еще и имели честь поужинать с нашими героями!

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ!" – написала Добрыднева.

Напомним, ранее перед украинскими военными выступила Ирина Федишин. Она спела под аккомпанирование Евгения Хмары, игравшего на синтезаторе.

Читайте также: