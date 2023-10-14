Подборки с популярным контентом группы 1+1 media появились в открытом доступе на Киевстар ТВ

В октябре 2023 года на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ появились подборки с популярным контентом 1+1 media, которые могут просматривать без авторизации и бесплатно все зрители на всех устройствах – от смарт-телевизоров, до смартфонов, компьютеров, медиаприставок и планшетов.. Подборки сформированы из более чем 2 000 часов любимых продуктов телеканалов групп, среди которых, в частности, "Семейные мелодрамы", "Жизнь известных людей", "Панянка-крестьянка", "Богиня шопинга", "Мир наизнанку", "Женитьба вслепую", исторические проекты.

Кроме этого, появились подборки, сгруппированные по жанрам: Драма+ предлагает лучшие драмы и мелодрамы от 1+1, в категории Команда+ зрителей будут ждать детективы и экшены собственного производства телеканала 2+2; Юмор+ будет возвращать аудиторию к отличным шуткам и сатире в ситкомах ТЕТ и "плюсов"; Реалити+ погрузит зрительниц в самые интересные и эмоциональные шоу от ТЕТ и 1+1; в категории История+ в увлекательный мир тайн и исторических фактов будут погружаться документальные и познавательные проекты 1+1 и 2+2; Мистика+ будет открывать доступ к сериалам и программам 1+1 и ТЕТ с околомистической тематикой.

"Мы всегда заботимся об удобстве для нашего зрителя. Все проекты 1+1 media можно посмотреть на Киевстар ТВ в библиотеке VOD по подписке, некоторые из них можно найти на YouTube-каналах группы. Подборками, которые 1+1 media запустили совместно с Киевстар ТВ – мы минимизируем количество кликов и время на поиск, что посмотреть в свободное от хлопот время, любой без регистрации и оплаты на любом устройстве может посмотреть лучшие шоу и сериалы в удобном формате. библиотеки видеоконтента. Мы верим, что все получится, ведь имеем амбициозные планы", – прокомментировал Иван Букреев, руководитель департамента управления контентом группы.

В Киевстаре ТВ отмечают, что именно сериалы и программы 1+1 media, особенно премьерные эпизоды, вызывают немалый ажиотаж на платформе и ежемесячно входят в ТОП самых популярных проектов по количеству уникальных абонентов:

"Из месяца в месяц мы готовим для индустрии отчет по телесмотрению каналов и сериалов на платформе Киевстар ТВ. И ежемесячно группа 1+1 media собирает наибольшие охваты по количеству платных абонентов. Соответственно, ожидаем, что новые плейлисты не обойдут внимание пользователей платформы, поскольку доступ к ним предоставляется бесплатно, регистрация не нужна и это правило действует для абонентов всех мобильных операторов. Для нас как для платформы это не только качественное сотрудничество, но и поддержка аудитории, которая нуждается в позитивном и вдохновляющем украинском контенте", — прокомментировал Павел Рыбак, CЕО Киевстар ТВ.