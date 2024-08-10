Подчеркнула беременный живот: Александра Даддарио посетила благотворительное мероприятие

Звезда первого сезона "Белого лотоса" Александра Даддарио, которая совсем недавно объявила, что ждет первенца, посетила концерт и благотворительный вечер Second Chance Rescue в Common Ground. Это мероприятие состоялось в Нью-Йорке.

38-летняя актриса позировала для фото с танцовщицей Алексой Рэй. На Александре было платье-рубашка бежевого цвета и в светлую, еле заметную полоску. Наряд украшали темные пуговицы и пояс, которые Даддарио завязала спереди, подчеркнув так уже довольно сильно округлившийся живот.

Волосы актриса распустила и сделал очень легкий, практически незаметный макияж. Обула она серые лоферы.

Александра Даддарио / Фото: Getty Images

Ранее Даддарио приняла участие в фотосессии организованной для продвижения сериала "Мэйфейрские ведьмы", в котором сыграла главную роль. Она позировала в стильном классическом луке, который включал белую рубашку и черные брюки.

Александра Даддарио / Фото: Associated Press

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