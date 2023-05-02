Подчеркнула беременный живот: Рианна на гала-концерте в платье на бретельках и накидке-коконе

В этом году тема мероприятия - "Карл Лагерфельд: линия красоты".

Рианна не перестает удивлять и в этот раз беременная звезда пришла на Met Gala в белоснежном наряде от бренда Valentino.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Лук полностью разработал для певицы креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли. Образ она дополнила украшениями Bulgari с жемчугом и бриллиантами.

Ансамбль состоял из обтягивающего платья на тонких бретельках, которое подчеркивало ее живот (певица сейчас на третьем триместре беременности). У него также был очень длинный шлейф и цветок на декольте. Дополняла платье накидка-кокон, полностью украшенная большими 3D розами.

Рианна / Фото: Associated Press

Розы - стали намеком на бренд Chanel, которым руководил Карл Лагерфельд. Они повторялись также в аксессуарах и даже на маникюре Рири. Еще одним намеком на Лагерфельда стали митенки - перчатки без пальцев. Такие носил модельер.

Рианна / Фото: Associated Press

Также она сделала яркий макияж и надела очки, на которые были приклеены длинные ресницы.

Рианна / Фото: Associated Press

Бойфренд Рианны Раким Майерс, более известный как ASAP Rocky, выбрал джинсы, белую рубашку, пиджак и галстук. Также на нем был килт в красную клетку. Образ Ракима был от Gucci, а украшения от Boucheron.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Этим образом он воссоздал наряд Лагерфельда в котором он появился на подиуме в Токио, в 2005 году.

Карл Лагерфельд в 2005 году, показ Chanel в Токио / Фото: Getty Images

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