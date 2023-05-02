Подчеркнула беременный живот: Рианна на гала-концерте в платье на бретельках и накидке-коконе

В этом году тема мероприятия - "Карл Лагерфельд: линия красоты".
Рианна не перестает удивлять и в этот раз беременная звезда пришла на Met Gala в белоснежном наряде от бренда Valentino.
Лук полностью разработал для певицы креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли. Образ она дополнила украшениями Bulgari с жемчугом и бриллиантами.
Ансамбль состоял из обтягивающего платья на тонких бретельках, которое подчеркивало ее живот (певица сейчас на третьем триместре беременности). У него также был очень длинный шлейф и цветок на декольте. Дополняла платье накидка-кокон, полностью украшенная большими 3D розами.
Розы - стали намеком на бренд Chanel, которым руководил Карл Лагерфельд. Они повторялись также в аксессуарах и даже на маникюре Рири. Еще одним намеком на Лагерфельда стали митенки - перчатки без пальцев. Такие носил модельер.
Также она сделала яркий макияж и надела очки, на которые были приклеены длинные ресницы.
Бойфренд Рианны Раким Майерс, более известный как ASAP Rocky, выбрал джинсы, белую рубашку, пиджак и галстук. Также на нем был килт в красную клетку. Образ Ракима был от Gucci, а украшения от Boucheron.
Этим образом он воссоздал наряд Лагерфельда в котором он появился на подиуме в Токио, в 2005 году.
Читайте также:
- Бал Института костюма Met Gala: история самого роскошного благотворительного мероприятия Нью-Йорка
- Самый сексуальный наряд Дианы: что известно о платье-комбинации, которое принцесса надевала на Met Gala
- В культовом платье 19-летней давности: Николь Кидман появилась на Met Gala в наряде из рекламы Chanel No.5