Подчеркнула декольте: Адриана Лима в белом аутфите блистала на дорожке

40-летняя бразильская модель Адриана Лима посетила вчера вечером церемонию Fashion Awards 2021 в Лондоне.

Звезды собрались в Королевском Альберт-холле, где вручали премии людям, которые внесли значимый вклад в модную индустрию.

Адриана Лима / Associated Press

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Экс-"ангел" Victoria's Secret Адриана Лима приехала на мероприятие в белом аутфите, который состоял из кроп-топа и макси-юбки с высоким разрезом. Декольте, талия и разрез на юбке были украшены камнями. Также Адриана подобрала к наряду белые босоножки на каблуках, сделала красивую укладку, насыщенный макияж с акцентом на красные губы и светлый маникюр. А в ушах у звезды сверкали массивные серьги. В последнее время Адриана часто появляется на мероприятиях со своим бойфрендом продюсером Андре Леммерсом, но не в этот раз.

Адриана Лима / Associated Press

На церемонии присутствовали и многие коллеги Лимы, среди них Стелла Максвелл. 31-летняя красотка вышла на дорожку в полупрозрачном платье от Saint Laurent под которое не надела белье.

Адриана Лима / Associated Press

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