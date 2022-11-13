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Подчеркнула декольте бархатным платьем: Миранда Керр блистала на приеме с мужем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
1 мин
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Подчеркнула декольте бархатным платьем: Миранда Керр блистала на приеме с мужем

Миранда Керр и Эван Шпигель / Фото: Getty Images

Миранда Керр вместе с мужем Эваном Шпигелем посетили гала-концерт 2022 Baby2Baby в Лос-Анджелесе.

39-летняя мама троих детей, которая недавно рассказала свой секрет стройности, появилась на мероприятии в синем бархатном платье без бретелек с лифом в виде корсета, подчеркивающем ее тонкую талию. Обута Миранда была в босоножки оттенка металлик на шпильках, а в руках держала клатч им в тон.

На шее у Керр было драгоценное колье, а в ушах – серьги. Также модель сделала красивую укладку волнами и вечерний макияж.

Ее муж Эван Шпигель был в идеальном черном смокинге, белоснежной рубашке и галстуке-бабочке. Пара мило позировала в объятиях друг друга перед камерами фотографов.

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images
Миранда Керр и Эван Шпигель / Фото: Getty Images

Каждый год на гала-концерте Baby2Baby мамам-суперзвездам вручается награда Giving Tree Award, а в этом году ее получила Ким Кардашьян.

Baby2Baby - благотворительная организация из Лос-Анджелеса, целью которой является доставка товаров первой необходимости, таких как подгузники и одежда, для детей из малообеспеченных семей.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
545
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