Подчеркнула декольте: Бритни Спирс надела маленькое черное платье с ярким акцентом

Поп-принцесса не перестает удивлять своих подписчиков.

39-летняя Бритни Спирс продемонстрировала в Instagram очередной странный образ. На снимках, опубликованных в Сети певицей, она запечатлена в коротком черном платье с желтым фартуком и оборкой из рюш на коротких рукавах и воротнике. На зоне декольте был большой вырез, который подчеркивал пышную грудь артистки.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

Бритни собрала волосы заколкой и традиционно сделала очень насыщенный макияж глаз. Также звезда показала несколько фотографий, на которых закрывает лицо этим самым фартуком из платья.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

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Ранее Спирс постила другой снимок, на котором позировала в белой рубашке завязанной в узел на груди и с тонким украшением из бусин в виде чокера на шее. В этом образе певица была максимально похожа на ту себя, которую зрители видели раньше на сцене.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

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Бритни Спирс на сцене и красных дорожках (10 фото)

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