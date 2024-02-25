Подчеркнула декольте: Энн Хэтэуэй в ярком наряде приехала на церемонию

41-летняя актриса выбрала откровенный наряд от любимого бренда для своего выхода на церемонии в Лос-Анджелесе.

Энн Хэтэуэй появилась на церемонии Screen Actors Guild Awards 2024.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Вместе со своими коллегами Эмили Блант и Мерил Стрип Энн вручала награду за выдающуюся роль актеру в комедийном сериале во время 30-й ежегодной премии Гильдии киноактеров в субботу.

Эмили Блант, Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Энн приехала на церемонию в синем платье Atelier Versace с откровенным декольте широким поясом на талии и разрезом до бедра. Вечерний образ Хэтэуэй дополнила ювелирными украшениями Bulgari и обула туфли оттенка металлик на каблуках. В руках актриса держала серебристый клатч, волосы уложила и сделала легкий вечерний макияж.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

На церемонии также блистала Риз Уизерспун, она облачилась в красное платье от Elie Saab Haute Couture.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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