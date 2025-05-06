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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула декольте и талию: Кайли Дженнер надела обтягивающий наряд на Met Gala 2025
Тема Met Gala этого года основана на весенней выставке Института костюма Superfine: Tailoring Black Style.
Младшая из клана Кардашьян-Дженнер уже традиционно появилась среди гостей Met Gala 2025. Девушка выбрала в этом году дизайнера Максимилиана Дэвиса — креативного директора Дома Ferragamo — чтобы он создал ее наряд.
Кайли носила обтягивающее серо-черное платье, которое акцентировало внимание на ее бюсте и талии.
Наряд был сшит из твидовой ткани, расшит мелким бисером в узоры, а на юбке имел разрез, который открывал ее ноги. Он также был с прозрачной черной тканью с корсетными косточками, а юбка была с низкой талией.
Платье Кайли дополнила высокими перчатками, атласной накидкой, которую носила обмотав ею руки и парой туфель с открытой пяткой. Что касается украшений, то Дженнер выбрал драгоценности от Lorraine Schwartz — любимого бренда Блейк Лайвли.
Бойфренда Тимоти Шаламе Кайли с собой на Met Gala 2025 не взяла, хотя еще недавно пара вместе была замечена на спортивном матче.