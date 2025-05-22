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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Подчеркнула декольте: Кара Делевинь удивила публику неожиданной прической и платьем

Скандальная модель выбрала лаконичное классическое платье, но при этом выглядела очень эффектно и запоминающиеся.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Associated Press

В Каннах, в рамках 78-го международного кинофестиваля, состоялась премьера фильма Оливера Хермануса «История звука». В этот вечер на красную дорожку вышла актриса и модель Кара Делевинь.

32-летняя звезда решила надеть на мероприятие яркий наряд — платье винного цвета от бренда Vivienne Westwood.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Ее наряд был с глубоким декольте, красиво подчеркнутой талией и длинной объемной юбкой. Также талия у платья была заниженной — такой стиль — один из главным модных трендов лета 2025 года.

Также незамеченным не остался и подъюбник платья, поскольку он был из черной легкой органзы. Его Кара продемонстрировала, когда поднималась по ступенькам.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Также можно рассмотреть ее черные босоножки на платформе и высоких каблуках.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Особое внимание также в этом образе привлекла новая прическа известной модели. Делевинь, скорее всего, надела на мероприятие парик с черными волосами, которые были уложены в «мокрую» прическу. Макияж Кары был насыщенным и в оттенках, которые соответствовали цвету ее платья.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Напомним, что с короткой челкой модель Кара Делевинь уже экспериментировала, поскольку осенью 2024 года посетила гламурный гала-вечер LACMA Art+Film с подобной прической.

Кара Делевинь в 2024 году на мероприятии LACMA Art+Film / © Associated Press

Кара Делевинь в 2024 году на мероприятии LACMA Art+Film / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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