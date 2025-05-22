Подчеркнула декольте: Кара Делевинь удивила публику неожиданной прической и платьем

Кара Делевинь / © Associated Press

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В Каннах, в рамках 78-го международного кинофестиваля, состоялась премьера фильма Оливера Хермануса «История звука». В этот вечер на красную дорожку вышла актриса и модель Кара Делевинь.

32-летняя звезда решила надеть на мероприятие яркий наряд — платье винного цвета от бренда Vivienne Westwood.

Кара Делевинь / © Associated Press

Ее наряд был с глубоким декольте, красиво подчеркнутой талией и длинной объемной юбкой. Также талия у платья была заниженной — такой стиль — один из главным модных трендов лета 2025 года.

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Также незамеченным не остался и подъюбник платья, поскольку он был из черной легкой органзы. Его Кара продемонстрировала, когда поднималась по ступенькам.

Кара Делевинь / © Associated Press

Также можно рассмотреть ее черные босоножки на платформе и высоких каблуках.

Кара Делевинь / © Associated Press

Особое внимание также в этом образе привлекла новая прическа известной модели. Делевинь, скорее всего, надела на мероприятие парик с черными волосами, которые были уложены в «мокрую» прическу. Макияж Кары был насыщенным и в оттенках, которые соответствовали цвету ее платья.

Кара Делевинь / © Associated Press

Напомним, что с короткой челкой модель Кара Делевинь уже экспериментировала, поскольку осенью 2024 года посетила гламурный гала-вечер LACMA Art+Film с подобной прической.

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Кара Делевинь в 2024 году на мероприятии LACMA Art+Film / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press