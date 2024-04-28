Подчеркнула декольте: Риз Уизерспун вышла на дорожку в смелом платье

48-летняя актриса приехала на 49-ю церемонию вручения премии AFI Life Achievement Award, чтобы поддержать свою коллегу по фильму "Большая маленькая ложь" Николь Кидман, когда она получила премию AFI Life Achievement Award в театре "Долби".

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Риз надела элегантное черное платье с глубоким V-образным вырезом на декольте и высоким разрезом, а широкий пояс подчеркивал тонкую талию звезды. Лук Уизерспун дополнила черными босоножками на каблуках, сделала красный педикюр и светлый маникюр, а также распустила свои светлые локоны, расчесав их ровно по пробору и надела серьги-висюльки с зелеными камнями и жемчужными подвесками.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Образ Риз Уизерспун также дополняло несколько золотых браслетов на запястье и легкий макияж на лице в натуральных оттенках.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Напомним, недавно в черном платье и туфлях-лодочках Риз появлялась на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

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