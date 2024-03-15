Подчеркнула декольте: Сидни Суини вышла на красную дорожку в гламурном платье Miu Miu

26-летняя актриса Сидни Суини посетила 35-ю ежегодную церемонию вручения премии GLAAD Media Awards, которая прошла в отеле Beverly Hilton. Образ у девушки был фееричным, поскольку оная опять появилась в светлом наряде.

Платье актрисы было от бренда Miu Miu и выполнено из шелка в роскошном светло-сером оттенке, который напоминал свет жемчуга. Платье было фасона "русалка", имело подчеркнутую талию, тонкие бретельки, и глубокое декольте с драпировкой.

Также у наряда был декор в верхней части - декольте и спадающие на руки бретельки расшиты серыми кристаллами, бисером и пайетками. Еще одним украшением платья Сидни был длинный шлейф.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Образ девушки дополнили украшения с бриллиантами, макияж и прическа с легкими локонами.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Это появление на Сидни на красной дорожке состоялась всего через несколько дней после того, как она посетила афтепати "Оскара" вечеринку Vanity Fair в шелковом белом платье с декольте и халтером. Наряд девушки был винтажным и разработанным модельером Марком Боувером в 2004 году для Анджелины Джоли, которая надела его на красную дорожку "Оскара".

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