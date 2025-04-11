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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула фигуру: девушка Джейсона Момоа пришла на премьеру в оливковом наряде
Они ходят на премьеры друг друга, чтобы поддержать. Отношения пара не скрывает.
Актерская пара Джейсон Момоа и Адриа Архона позировали вместе фотографам по прибытии на специальный показ второго сезона сериала «Андор», истории из вселенной «Звездных войн». Мероприятие состоялось в Лондоне.
Адриа была главной звездой этого мероприятия, поскольку сыграла в сериале. Пришла на премьеру она в обтягивающем длинном платье Saint Laurent оливкового цвета. Платье было однотонным и на одно плечо.
Образ красавица дополнила браслетами-манжетами, объемной прической с локонами и коричневыми туфлями на каблуках.
Ранее Джейсон Момоа и Адриа Архона позировали вместе на фотоколле фильма «MINECRAFT: Фильм», тоже в Лондоне. Тогда они были в парных нарядах фиолетового оттенка.
Напомним, что пара в отношениях с мая 2024 года и скоро отпразднуют первую годовщину вместе.