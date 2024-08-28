Подчеркнула фигуру: Хилария Болдуин посетила теннисный турнир с мужем Алеком

Супруги вышли в свет после завершения дела об убийстве на съемочной площадке.

40-летняя Хилария Болдуин посетила первый день Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в теннисном центре в Нью-Йорке. Женщина, которая также является фитнес-тренером и матерью семерых детей, выглядела потрясающе.

Хилария Болдуин / Фото: Getty Images

Хилария надела на соревнования зеленое боди и длинную обтягивающую юбку в широкую полоску. Также на знаменитости были черные лаковые туфли на каблуках, в руке она держала белую сумку от Chanel и завершила образ солнцезащитными очками на глазах и бриллиантовым колье на шее.

На мероприятие она пришла со своим мужем - актером Алеком Болдуином. Он был в черном пиджаке, штанах, рубашке в полоску и галстуке. Таке Алек надел солнцезащитные очки и изрядно поношенные коричневые лоферы.

Хилария и Алек Болдуин / Фото: Getty Images

Пара позировала перед фотографами обнявшись и обнималась. Они редко выходят в свет, однако после того, как Болдуина оправдали в суде, стали делать это немного чаще. Напомним, что Болдуина обвинили в убийстве оператора-украинки Галины Гатчинс, однако в результате рассмотрения инцидента, из-за которого актеру грозило до 18 месяцев заключения, его сочли невиновным.

Алек и Хилария Болдуин в суде после оглашения результатов / Фото: Associated Press

Алек и Хилария Болдуин в суде после оглашения результатов / Фото: Associated Press

Алек и Хилария Болдуин в суде после оглашения результатов / Фото: Associated Press

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