Подчеркнула фигуру: Ким Кардашьян появилась на премьере в нежном платье с перьями

Ким Кардашьян / © Getty Images

45-летняя телезвезда и бизнеследи Ким Кардашьян отправилась в Рио-де-Жанейро, чтобы презентовать латиноамериканской публике сериал со своим участием «Все честно».

Ким надела на красную дорожку нежное платье светлого оттенка с тонкими бретельками и оригинально оформленным декольте — у него был халтер и вырезы по бокам.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Платье было от бренда Conner Ives из осенней коллекции весна-лето 2026. Вероятно, для Ким его сшили на заказ, поскольку оно немного отличается от первоначального дизайна с подиума.

Также стоит отметить декор, который использован в ее луке — большие и нежніе перья на бедрах. Продублировала перья она также в прическе.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Это мероприятие она посетила после того, как произвела впечатление на дне рождения своей матери Крис Дженнер в Калифорнии. На празднике Ким блистала в гламурном фиолетовом наряде.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян