ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Подчеркнула фигуру: Ким Кардашьян появилась на премьере в нежном платье с перьями

Она умеет быть в центре внимания и этот образ не стал исключением.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

45-летняя телезвезда и бизнеследи Ким Кардашьян отправилась в Рио-де-Жанейро, чтобы презентовать латиноамериканской публике сериал со своим участием «Все честно».

Ким надела на красную дорожку нежное платье светлого оттенка с тонкими бретельками и оригинально оформленным декольте — у него был халтер и вырезы по бокам.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Платье было от бренда Conner Ives из осенней коллекции весна-лето 2026. Вероятно, для Ким его сшили на заказ, поскольку оно немного отличается от первоначального дизайна с подиума.

Также стоит отметить декор, который использован в ее луке — большие и нежніе перья на бедрах. Продублировала перья она также в прическе.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Это мероприятие она посетила после того, как произвела впечатление на дне рождения своей матери Крис Дженнер в Калифорнии. На празднике Ким блистала в гламурном фиолетовом наряде.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Роскошные образы Ким Кардашьян (20 фото)

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images

Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
134
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie