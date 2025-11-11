- Дата публикации
Подчеркнула фигуру: Ким Кардашьян появилась на премьере в нежном платье с перьями
Она умеет быть в центре внимания и этот образ не стал исключением.
45-летняя телезвезда и бизнеследи Ким Кардашьян отправилась в Рио-де-Жанейро, чтобы презентовать латиноамериканской публике сериал со своим участием «Все честно».
Ким надела на красную дорожку нежное платье светлого оттенка с тонкими бретельками и оригинально оформленным декольте — у него был халтер и вырезы по бокам.
Платье было от бренда Conner Ives из осенней коллекции весна-лето 2026. Вероятно, для Ким его сшили на заказ, поскольку оно немного отличается от первоначального дизайна с подиума.
Также стоит отметить декор, который использован в ее луке — большие и нежніе перья на бедрах. Продублировала перья она также в прическе.
Это мероприятие она посетила после того, как произвела впечатление на дне рождения своей матери Крис Дженнер в Калифорнии. На празднике Ким блистала в гламурном фиолетовом наряде.