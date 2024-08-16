Подчеркнула фигуру: Ким Кардашьян появилась на публике в обтягивающем платье и с пушистой сумкой

43-летняя Ким Кардашьян попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда в компании своей команды выходила из отеля и направлялась к автомобилю. За ее спиной можно заметить Криса Эпплтона - ее несменного стилиста по волосам. Телезвезда выглядела очень эффектно, ведь подчеркнула свою фигуру песочные часы обтягивающим платьем.

Это был, конечно, не один из тех бандажных нарядов, которые она носила в начале двухтысячных с декольте и стразами, однако платье выглядело не менее интересно. Это была бежевая водолазка с имитацией двухслойности - на манжетах и подоле можно заметить белую выглядывающую ткань, которая создавала впечатление, что под низом у Кардашьян еще одно платье.

Образ звезда дополнила пушистой желтой сумкой, сапогами-колготками, длинными волосами и ярким макияжем.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Днем ранее Ким продемонстрировала не менее красивый наряд, ведь выглядела, как греческая богиня. Фотографы ее подловили по пути на интервью в белом наряде от Grace Ling.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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