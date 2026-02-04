Подчеркнула фигуру корсетом и брюками с пряжками: Марго Робби подловили папарацци в Лондоне

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби отправилась в Великобританию. 4 февраля актриса сходила на интервью в студию BBC, чтобы прорекламировать фильм «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль.

Звезду застали фотографы и Марго снова смогла удивить, ведь продемонстрировала образ в корсете, который стал отсылкой к моде прошлого. Эта вещь с декольте и шнуровкой была от Dilara Findikoglu из коллекции весна-лето 2023, а сочетала она корсет с брюками от этого же бренда, но черными и декорированными пряжками.

Также Марго дополнила образ кожаным плащом от Chanel из коллекции Pre-Fall 2026, которую создал Матье Блази и презентовал в Нью-Йорке, черной сумкой от Dilara Findikoglu, очками и украшениями.

А еще днем ранее актриса была в Париже, где вышла на публику в платье от Chanel, которое для нее создал модельер. В наряде чувствовалась отсылка к эпохе Бронте, однако также было заметно, что дизайнер вдохновился культовым персонажем из другого фильма.

Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Хитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всеобъемлющую разрушительную силу.

В украинский прокат фильм «Грозовой перевал» выйдет 12 февраля.