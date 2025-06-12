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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

Подчеркнула фигуру: красивая Джорджина Родригес блистала на красной дорожке в черном платье

Джорджина Родригес появилась в Мадриде на красной дорожке, чтобы отпраздновать десятую годовщину испанского Netflix.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Getty Images

На мероприятии 31-летняя возлюбленная звездного футболиста Криштиану Роналду привлекла к себе много внимания, поскольку выглядела сногсшибательно. Джорджина надела на мероприятие эффектное черное обтягивающее платье от итальянского дуэта Dolce & Gabbana. Она носила атласный наряд ниже колен украшенный шнуровкой.

Этот наряд звезда дополнила черными туфлями на каблуках, множеством драгоценностей с бриллиантами и трендовым макияжем с блеском на губах. Волосы Родригес уложила в прическу «голливудская волна». Также выделялся и длинный светлый маникюр, которым красавица завершила лук.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Напомним, что в начале мая Джорджина Родригес также дебютировала на Met Gala. Эффектная брюнетка выбрала для своего появления платье в бельевом стиле от бренда Vetements. Образ звезды очень сильно напомнил наряд еще одной легенды — принцессы Дианы, который та надевала в 1996 году на Met Gala, вероятно Джорджина и креативный директор бренда Гурам Гвасалия вдохновлялись легендарным образом.

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

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