Подчеркнула фигуру: красивая Джорджина Родригес блистала на красной дорожке в черном платье

Джорджина Родригес / © Getty Images

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На мероприятии 31-летняя возлюбленная звездного футболиста Криштиану Роналду привлекла к себе много внимания, поскольку выглядела сногсшибательно. Джорджина надела на мероприятие эффектное черное обтягивающее платье от итальянского дуэта Dolce & Gabbana. Она носила атласный наряд ниже колен украшенный шнуровкой.

Этот наряд звезда дополнила черными туфлями на каблуках, множеством драгоценностей с бриллиантами и трендовым макияжем с блеском на губах. Волосы Родригес уложила в прическу «голливудская волна». Также выделялся и длинный светлый маникюр, которым красавица завершила лук.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Напомним, что в начале мая Джорджина Родригес также дебютировала на Met Gala. Эффектная брюнетка выбрала для своего появления платье в бельевом стиле от бренда Vetements. Образ звезды очень сильно напомнил наряд еще одной легенды — принцессы Дианы, который та надевала в 1996 году на Met Gala, вероятно Джорджина и креативный директор бренда Гурам Гвасалия вдохновлялись легендарным образом.

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Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Getty Images Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес Джорджина Родригес / © Associated Press Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес Джорджина Родригес / © Associated Press Джорджина Родригес / © Associated Press Джорджина Родригес / © Associated Press Джорджина Родригес / © Associated Press Джорджина Родригес / © Associated Press © Instagram Джорджины Родригес Джорджина Родригес / © Associated Press Джорджина Родригес / © Associated Press © Instagram Джорджины Родригес © Instagram Джорджины Родригес Джорджина Родригес / © Getty Images Джорджина Родригес / © Associated Press