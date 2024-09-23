Подчеркнула фигуру красным: бразильская модель Изабели Фонтана на фэшн-церемонии в Италии

Бразильская супермодель и бывшая звезда бельевого бренда Victoria's Secret - 41-летняя Изабели Фонтана - посетила вручение премии Sustainable Fashion Awards, которое прошло в театре Ла Скала в Милане.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

Перед камерами она блистала в длинном красном платье, которое было немного прозрачным и полностью расшитым продолговатыми пайетками.

Наряд идеально сидел на фигуре женщины, а надела она его в сочетании с красными босоножками на ремешках, лаконичным макияжем и прической с мокрым эффектом.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

Мероприятие состоялось в рамках Миланской недели моды и ознаменовало ее завершение. Награды на церемонии вручались за вклад в устойчивое развитие мировой модной индустрии.

В Недели моды в Милане Изабели Фонтана сама принимала активное участие. Модель вышла на подиум во время показа Roberto Cavalli в платье с хищным принтом. Во время шоу бренд представил коллекцию весна-лето 2025.

Коллекция Roberto Cavalli весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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