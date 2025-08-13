Подчеркнула фигуру оригинальным платьем: Кэти Перри под прицелом папарацци после концерта

Кэти Перри / © Getty Images

Певица Кэти Перри сейчас много времени проводит в Нью-Йорке, поскольку у нее там был запланирована концерт. Певица на следующий день после выступления решила сходить на ужин и нарядилась в темно-синем обтягивающем платье.

Ее наряд был от бренда Khaite — это было прямое изделие с белой вставкой на груди. Бретелек у платья не было, а дополнила Кэти его мюлями от Malone Souliers, прической с короткой челкой, макияжем и маленькой сумкой коричневого цвета — культовой Mini Kelly от Hermès.

Кэти Перри / © Getty Images

Концертные наряды Кэти кардинально отличаются от того, что она носит в обычной жизни. Артистка часто выходит на сцену в оригинальных боди и гламурных полуголых нарядах в стиле женщины-воина.

Кэти Перри / © Associated Press