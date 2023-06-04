Подчеркнула фигуру сексуальным платьем: Алессандра Амбросио блистала на дорожке

42-летняя супермодель блистала в сексуальном черном платье с вырезом на груди и дерзким разрезом до бедра на одной ноге от бренда Cinq a Sept. Аутфит дополнила лаковыми туфлями на высоких каблуках и платформе, а также маленьким кожаным клатчем.

Красавица-брюнетка распустила волосы легкими волнами, сделала эффектный макияж глаз и подчеркнула губы блеском. Завершали ее образ серьги-подвески, браслет с бриллиантами и эффектные кольца на указательных пальцах обеих рук.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио любит появляться на дорожках в пикантных нарядах. В очередном таком луке звезда недавно блистала на Каннском кинофестивале.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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