Подчеркнула фигуру: Виктория Бекхэм показала, как выглядит ее идеальное платье

Жена Дэвида Бекхэма, которой в апреле 2025 года исполнится 51 год, опубликовала несколько снимков, представ в кадре в платье из своей капсульной коллекции бренда Victoria Beckham.

На ней было черное обтягивающее платье с узлом на талии, которое подчеркивало стройную фигуру дизайнера.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Моя новая капсула, основанная на желании одевать женщин на все случаи жизни, воплощает в себе суть вечной элегантности. Я разработала платье Circle Detail Gown в насыщенном цвете Blackberry, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры", - написала в подписи под постом Виктория.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Кстати, ранее мы рассказывали, что в новогоднюю ночь Виктория появилась в пикантном платье-комбинации и выглядела очень сексуально.

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