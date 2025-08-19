Подчеркнула фигуру: звезда фильма "Русалочка" вышла в свет в интересном платье

Холли Бейли / © Getty Images

Реклама

25-летняя актриса Холли Бейли, которая прославилась как «Русалочка» в экранизации Disney, посетила саммит по материнскому здоровью Project Pit, который прошел в отеле в Лос-Анджелесе.

Актриса появилась на мероприятии в длинном обтягивающем платье коричневого цвета от Silvia Tcherassi. Ее наряд имел драпировки на бедрах, разрез на юбке спереди, а также бретельку-халтер с декольте-каплей. Холли дополнила наряд прической с собранными волосами, лаконичными босоножками и серьгами с большими камнями.

Холли Бейли / © Getty Images

«Всем привет! 💕 Хочу поблагодарить город Лос-Анджелес и @projectpit за эту невероятную честь. Быть отмеченной за то, что я открыто говорю о материнском здоровье и о своём собственном послеродовом пути, — это действительно трогательно ❤️ Просто напоминание о том, что уязвимость — это не слабость, а мост, который соединяет нас всех», — написала звезда в Instagram.

Реклама

Напомним, что Холли — сама мама. В 2023 году она родила первенца — сына, но с отцом ребенка — рэпером DDG — вскоре после родов рассталась.