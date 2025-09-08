Подчеркнула фигуру: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон совершила редкий выход в свет

Эмма Уотсон / © Getty Images

Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заметили в Италии в последний день Венецианского кинофестиваля, однако на красную дорожку актриса не вышла. Ее сфотографировали на пирсе острова Лидо, куда она прибыла на водном такси.

Эмма продемонстрировала в тот день два наряда в одинаковом стиле. Первый ее образ включал мини-платье салатового цвета от Emilia Wickstead, которое она носила в сочетании с туфлями коричневого цвета с открытой пяткой от Gucci, а также очками Ray-Ban, белой небольшой сумкой Prada и украшениями от Jessica McCormack.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Затем Эмму опять сфотографировали. На девушке были те же аксессуары, но платье она переодела на наряд от Gucci, хотя оно было в таком же фасоне, как и ее предыдущее платье.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Какой лук актрисы вам понравился больше?

Напомним, что ранее также Эмму Уотсон заметили во Франции в разгар Каннского кинофестиваля, однако на красную дорожку она и тогда не вышла. Актрису сфотографировали в аэропорту Ниццы.