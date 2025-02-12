Подчеркнула формы: 20-летняя Лени Клум надела наряд в модном цвете Mocha Mousse

Дочь известной модели и ведущей Хайди Клум активно прокладывает себе путь в мире шоу-бизнеса и уже появляется на Неделях моды как гостья.
Молодая модель - 20-летняя Лени Клум - посетила Неделю моды в Нью-Йорке, однако увидеть ее можно было не на подиуме, а среди гостей показа Michael Kors. Известный американский бренд презентовал публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2025.
Лени надела на это шоу самый обсуждаемый и трендовый цвет 2025 года, который получил название Mocha Mousse. Ее лук был выполнен из кружева и включал кроп-топ без бретелек, который подчеркивал ее грудь, а также юбки миди с асимметричным подолом.
Дополнила девушка свой лаконичный образ обувью коричневого цвета и небольшой сумкой в тон. Волосы Лени собрала, а вот на лице сделала макияж в тон своего наряда.
Помимо Лени по стопам своей известной матери Хайди Клум пошел и ее 19-летний сын. Генри Сэмюэл, дебютировал на подиуме в Париже. Молодой человек принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.
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