Подчеркнула формы: Алессандра Амбросио в ярком комбинезоне блистала на открытии фестиваля

Бразильская модель Алессандра Амбросио присутствовала на вечеринке после открытия Международного кинофестиваля Red Sea International Film Festival в Джидде, Саудовская Аравия
Алессандра посетила показ фильма "При чем тут любовь?". 41-летняя манекенщица надела неоново-синий обтягивающий комбинезон, который переливался камнями, а сверху накидку в виде макси-юбки, которая держалась на массивной золотой цепи, фиксировавшейся через плечо.
Амбросио обула синие сатиновые туфли-лодочки на каблуках. На запястье у нее был золотой браслет, а в ушах – несколько разных серьг. Также модель сделала насыщенный макияж, подчеркнув пухлые губы нюдовой помадой и акцентировала внимание на глазах.
Модель любит экстравагантные образы. В прошлый свой выход на мероприятие в Лос-Анджелесе она надела белое платье с глубоким декольте и золотым поясом-цепочкой на талии. Также у наряда был дерзкий разрез до бедра.
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