Подчеркнула формы: Эльза Хоск надела слишком тесный топ на прогулку

Шведская модель демонстрирует яркий аутфит на улицах Нью-Йорка.

32-летняя Эльза Хоск показала подписчикам своего Instagram один из любимых образов с Нью-Йоркской недели моды. В подписи под кадрами модель так и написала

"Один из моих любимых образов из NYFW @jacquemus @revolve @fwrd ".

Одета Эльза в розовый кроп-топ, который едва прикрывает ее пышную грудь, макси-юбку с бантом и серый удлиненный жакет. В тон наряда Хоск надела сатиновые туфли-лодочки с серебристыми бантами-завязками, белые волосы распустила и позировала перед камерой просто посреди улицы.

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Шведская манекенщица очень любит хвастаться разными образами. В ее гардеробе есть и винтажные платья, недавно в одном из них Эльза позировала прямо на пляже.

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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