Подчеркнула формы обтягивающим платьем: Систин Сталлоне сходила в клуб

22-летняя дочь Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин была запечатлена папарацци в Лос-Анджелесе.

Систин Сталлоне была одета в обтягивающее трикотажное платье бежевого цвета и обута в белые босоножки на каблуках. В таком аутфите модель и актриса попалась на глаза репортеров, когда шла на тусовку.

На лице у девушки был яркий макияж, на шее было украшение в виде золотой цепи, а в ушах сверкали небольшие серьги-кольца. На плече у Систин висела маленькая белая сумка на ремешке-цепочке. От фотографов девушка не пряталась, наоборот, приветливо улыбалась им в камеры.

Систин Сталлоне / Getty Images

В светском обществе модель давно не появлялась. В США сейчас ослабили карантинные ограничения, и звезды могут посещать вечеринки. Вероятно, этой возможностью и воспользовалась Систин.

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Систин Сталлоне, Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Флавин на презентации фильма (8 фото)

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