Подчеркнула формы платьем Gucci: Сальма Хайек блистала на красной дорожке

Светское мероприятие состоялось в зале Jazz в Линкольн-центре, в Нью-Йорке. 56-летняя звезда выглядела, как всегда, привлекательно в платье от Gucci, которое эффектно подчеркивало формы звезды.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Платье на тонких бретельках было с кружевной отделкой, небольшим шлейфом и расшито бисером, к нему Сальма подобрала клатч металлического оттенка, сделала белого цвета маникюр и надела несколько колец с крупными камнями.

В ушах у актрисы были серьги-висюльки, волосы она распустила и красиво уложила, а также сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глаза.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

А недавно Сальма Хайек делилась со своими подписчиками в Instagram снимками, на которых хвасталась сексуальными формами в желтом бикини.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Читайте также: