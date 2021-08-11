Подчеркнула формы розовым бикини: Эльза Хоск на отдыхе

Шведская модель Эльза Хоск отправилась на отдых и показывает подписчикам фотографии в бикини.

На снимках, которыми модель поделилась в Instagram, она позирует в розовом бикини с желтой окантовкой, которое подчеркивает ее пышную грудь. Эльза все еще кормит дочь Тууликки, которая родилась в феврале 2021 года, грудью. И выглядит потрясающе.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Хоск распустила белые волосы и присела на лежак, чтобы съесть свой любимый фрукт. Кажется, это манго? На лице у модели солнцезащитные очки, звезда ест фрукт маленькой ложкой и при этом старается позировать на камеру. У своих подписчиков экс-"ангел" Victoria's Secret также поинтересовалась, а какой их любимый фрукт?

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Также Эльза поделилась снимком, на котором запечатлены ее возлюбленный Том Дейли и дочь Тууликки. Они оба сфотографированы в очаровательных вязаных панамах. Девочке сегодня исполняется ровно шесть месяцев.

Том Дейли с дочерью Тууликки / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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