Подчеркнула худобу нарядом: 76-летняя Вера Вонг появилась на публике в длинном платье

Прямое платье легенды модной интустрии было лаконичного фасона.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Вера Вонг

Вера Вонг / © Getty Images

Дизайнер Вера Вонг, которая прославилась в первую очередь созданием роскошных свадебных платьев, появилась на публике. Буквально через месяц после своего 76-го дня рождения она появилась на гала-вечере открытия Фонда USTA. Мероприятия прошло в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг USTA в Нью-Йорке.

Новым нарядом она продемонстрировала свою ходобу — платье Веры буквально висело на ней. Это был длинный прямой наряд с декольте и американской проймой, верх у которого был серого цвета, а юбка белого. По-бокам платье также украшала широкая черная вставка ткани. Образ она дополнила распущенными длинными волосами, солнцезащитными очками и небольшой сумкой с перфорацией.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Также это мероприятие посетили многодетные родители Хилария и Алек Болдуин. 41-летняя Хилария надела голубое платье миди с рукавами-фонариками, узором и желтой вышивкой, также у ее наряда было глубокое декольте. Образ женщина дополнила золотистыми мюлями. Алек же носил темный пиджак, серые брюки, рубашку без галстука и лоферы.

Хилария Болдуин и Алек Болдуин / © Getty Images

Хилария Болдуин и Алек Болдуин / © Getty Images

