Подчеркнула каждый изгиб нарядом: Ким Кардашьян появилась на публике в очень обтягивающем луке

Телезвезда и основательница бренда Skims — Ким Кардашьян — проводит сейчас время в Нью-Йорке, куда прилетела из Калифорнии, чтобы продвигать свою новую коллаборацию Nike Skims. Одна из презентаций новой линейки ее бренда состоялась 24 сентября и Кардашьян появилась на ней одета с ног до головы в наряд от Nike Skims.

На Ким был лук серого цвета, который обтягивал каждый изгиб ее тела, подчеркивая роскошную фигуру «песочные часы». Она надела полупрозрачную водолазку с длинными рукавами из-под которой было видно ее бюстгальтер, а также леггинсы с имитацией трусов.

Также на Кардашьян были остроносые ботильоны в тон ее серого лука, а на голове — бандана. Ким сделала яркий макияж в коричневой гамме, а также сделала нюдовый маникюр.

Это появление произошло после того, как она в компании своей мамы Крис и сестры Хлое появилась на перформансе Bodies at Work, который проводился ее брендом на ступеньках знаменитой Нью-Йоркской публичной библиотеки.

В тот день Кардашьян тоже была в Nike Skims, но в топе и леггинсах.

Кардашьян рассказала Vogue, что партнёрство её бренда Skims и Nike «просто имело смысл»: «Skims ориентирован на облегающую одежду — мы делаем купальники, домашнюю одежду, корректирующее белье, — поэтому следующим шагом стало наше желание выпускать одежду для активного отдыха», — рассказала она изданию. «Мы мечтали работать с Nike: их наследие, инновации и понимание атлетики — всё это идеально сочеталось с Skims и нашей преданностью женским формам».