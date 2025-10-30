Подчеркнула ноги: 50-летняя Ева Лонгория пришла в стильном мини-платье на светский вечер

Ева Лонгория / © Associated Press

Реклама

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» — 50-летняя Ева Лонгория — появилась среди гостей мероприятия журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес», которое проводилось в Беверли-Хиллз.

Актриса появилась на публике в луке черного цвета, который включал мини-платье и оверсайз жакет с широкими лацканами. Свой гламурный, но сдержанный наряд она дополнила сатиновыми туфлями на ремешках, любимым нюдовым макияжем и украшениями с бриллиантами — колье и серьгами.

Ева Лонгория / © Associated Press

Также это светское мероприятие посетили и другие звезды, среди которых особое внимание привлекли актрисы Кейт Хадсон в платье с кейп-рукавом и Сидни Суини в серебристом «голом» платье.

Реклама

Кейт Хадсон / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press