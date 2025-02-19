Подчеркнула ноги: Деми Мур надела черное мини-платье на вечеринку в Лондоне

Голливудская звезда имеет троих дочерей от актера Брюса Уиллиса и одну из них - самую младшую - взяла с собой в Лондон.

62-летняя актриса Деми Мур посетила вечеринку Netflix BAFTA After Party, которая прошла в Лондоне. Она появилась перед фотографами в черном мини-платье от бренда Alexander McQueen, который также обожает британская принцесса Кейт.

Это было креативное платье-водолазка с объемной юбкой, накладными карманами и пуговицами. Также его украшала темно-синяя подкладка с неровными краями, которая немного выглядывала из-под юбки.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Носила это платье Деми с черными туфлями на каблуках, украшениями от De Beers, а также гламурным клатчем усыпанном стразами, который ранее дополнял ее вечернее платье-калейдоскоп.

Компанию на вечеринке звезде составила ее младшая дочь Скаут, которая в отличии от мамы выбрала для мероприятия черные брюки с белой отделкой и жилет.

Деми Мур и ее дочь Скаут / Фото: Getty Images

Также они посетили ранее еще одно мероприятии, на котором обе были одеты в наряды от Chanel, но из разных коллекций. Мама и дочь выглядели в тот день как сестры.

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