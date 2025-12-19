ТСН в социальных сетях

Подчеркнула ноги мини-платьем с пайетками: американская певица в кокетливом аутфите появилась на шоу

Андра Дэй выглядела красиво в наряде с флористическим принтом.

Алина Онопа
Андра Дэй

Андра Дэй / © Getty Images

Американская певица и актриса Андра Дэй появилась на "Шоу Дженнифер Хадсон" в Бербанке, Калифорния.

Звезда выглядела кокетливо. На ней было красивое мини-платье с флористическим принтом и асимметричным подолом, полностью расшитое пайетками. Наряд прекрасно подчеркнул подтянутую фигуру и стройные ноги Андры.

Андра Дэй / © Getty Images

Андра Дэй / © Getty Images

Лук она дополнила золотыми босоножками на высоких платформах. У нее была прическа с косичками, макияж с бежевым блеском на губах, шоколадный маникюр и темно-коричневый педикюр. Аутфит Дэй завершила лаконичными золотыми украшениями.

Напомним, американская актриса Bad Bella посетила премьеру фильма в вечернем платье с разрезом, корсетом и откровенным пышным декольте.

