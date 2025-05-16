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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула ноги: Натали Портман в мини-платье с узорами презентовала мультфильм
Звезда осталась верной французскому Модному дому, с которым сотрудничает на протяжении многих лет.
78-й Каннский кинофестиваль в разгаре и каждый день радует зрителей и гостей новыми звездными именами. Так 16 мая мероприятие посетила оскароносная звезда Натали Портман, которая посетила фотоколл посвященный мультфильму «Арко», в котором она озвучила главную героиню.
На набережной Круазетт 43-летняя Натали просто сияла в черном мини-платье от бренда Dior.
Это было мини-платье с рукавами-фонариками и объемной юбкой. Оно было выполнено из кружева и полностью расшито белым бисером в цветочные узоры.
Образ Натали дополнила лаконичными босоножками, серьгами с камнями и идеальной прической-хвостом. На лице у актрисы был лаконичный макияж.
Ожидается, что Портман также выйдет на красную дорожку этого грандиозного мероприятия. Напомним, что в 2023 году она также посетила Канны и надела тогда реплику культового платья под названием «Юнона», созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года. Юбка платья была выполнена в виде омбреобразных лепестков, являющихся визитной картой бренда уже почти 75 лет.