Подчеркнула ноги: Натали Портман в мини-платье с узорами презентовала мультфильм

Натали Портман / © Associated Press

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78-й Каннский кинофестиваль в разгаре и каждый день радует зрителей и гостей новыми звездными именами. Так 16 мая мероприятие посетила оскароносная звезда Натали Портман, которая посетила фотоколл посвященный мультфильму «Арко», в котором она озвучила главную героиню.

Натали Портман / © Associated Press

На набережной Круазетт 43-летняя Натали просто сияла в черном мини-платье от бренда Dior.

Это было мини-платье с рукавами-фонариками и объемной юбкой. Оно было выполнено из кружева и полностью расшито белым бисером в цветочные узоры.

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Натали Портман / © Associated Press

Образ Натали дополнила лаконичными босоножками, серьгами с камнями и идеальной прической-хвостом. На лице у актрисы был лаконичный макияж.

Натали Портман / © Associated Press

Ожидается, что Портман также выйдет на красную дорожку этого грандиозного мероприятия. Напомним, что в 2023 году она также посетила Канны и надела тогда реплику культового платья под названием «Юнона», созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года. Юбка платья была выполнена в виде омбреобразных лепестков, являющихся визитной картой бренда уже почти 75 лет.

Натали Портман в 2023 году / © Getty Images

Натали Портман в 2023 году / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press