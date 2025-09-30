ТСН в социальных сетях

Подчеркнула ноги платьем с цветами: Амаль Клуни опять всех очаровала выбором наряда

Амаль не только успешный адвокат, но и большая поклонница красивых нарядов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джордж Клуни и Амаль Клуни

Джордж Клуни и Амаль Клуни / © Associated Press

Супруги Джордж и Амаль Клуни вышли вместе в свет 29 сентября. Они посетили фотоколл, который проводился к фильму «Джей Келли» в рамках 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Пара позировала перед камерами обнявшись, но Амаль опять затмила мужа-кинозвезду, ведь ее эффектное мини-платье выглядело невероятно. Правозащитница надела красный наряд от Oscar de la Renta из коллекции осень-зима 2025 — короткое платье-бюстье с бархатным верхом и пышной юбкой, полностью украшенной 3D цветами.

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Образ Амаль дополнили бархатный клатч, золотые туфли-лодочки, гламурные украшения с макияжем и любимая прическа — волосы были уложены на один бок и накручены в легкие локоны.

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Напомним, что премьера фильма «Джей Келли» состоялась в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля и супруги тогда тоже посетили ее вместе. Амаль покорила публику образом в винтажном платье от Jean-Louis Scherrer из ткани с эффектом помятости.

Но из-за того, что на улице был сильный ветер, шлейф непослушно поднимался из-за чего с парой случился конфуз.

Амаль и Джордж Клуни на светских мероприятиях

